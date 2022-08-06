Паразитолог дал оценку здоровью москвичей

Оценку здоровью москвичей дал профессор Сеченовского университета, паразитолог Евгений Морозов. В разговоре с «Москвич Mag» специалист заявил, что в жителях столицы «не живет практически никто».

«Москва с гигиенической точки зрения город чистый, зараженность гельминтами и другими паразитами практически нулевая. Точнее, тут все встречается, но понемногу», — сказал он.

По словам Морозова, вероятность заразиться паразитами существует в том случае, если человек решает полакомиться экзотикой. Например, отведать рыбы из Якутии или строганины, или же принести с охоты лося или кабана, в мясе которых попадается трихинеллез.

Паразитолог уточнил, что заморозка и термическая обработка могут быть недостаточными для того, чтобы паразит погиб. Попадая в организм человека, трихинеллез способен вызывать опасные заболевания и даже приводить к летальному исходу. Чтобы этого не допустить, Морозов порекомендовал готовить мясо до состояния «well done».

Ранее об опасности любимой многими речной рыбы — щуки — предупредил эпидемиолог, академик РАН Владимир Сергиев.