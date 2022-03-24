Аналитик назвал риски использования карт UnionPay

Аналитик Дмитрий Адамидов в интервью изданию «АБН» назвал риски использования карт китайской платежной системы UnionPay.

По словам эксперта, на сегодняшний день UnionPay предоставляет гражданам РФ возможность расплачиваться за пределами России, однако существуют риски, что в результате западных санкций ограничения коснутся и китайской платежной системы.

Адамидов предполагает, что использование россиянами карт данной платежной системы может быть лишь временной мерой. «Западные страны могут наложить санкции на карты российских банков с любой платежной системой, тогда и UnionPay окажется гораздо менее привлекательной», — заключил аналитик.

Ранее эксперты назвали способы грамотного ведения бюджета в условиях снижения курса рубля.