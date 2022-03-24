Люди
Сегодня в 21:37
1 мин.

Аналитик назвал риски использования карт UnionPay

Аналитик назвал риски использования карт UnionPay
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Аналитик Дмитрий Адамидов в интервью изданию «АБН» назвал риски использования карт китайской платежной системы UnionPay.

По словам эксперта, на сегодняшний день UnionPay предоставляет гражданам РФ возможность расплачиваться за пределами России, однако существуют риски, что в результате западных санкций ограничения коснутся и китайской платежной системы.

Адамидов предполагает, что использование россиянами карт данной платежной системы может быть лишь временной мерой. «Западные страны могут наложить санкции на карты российских банков с любой платежной системой, тогда и UnionPay окажется гораздо менее привлекательной», — заключил аналитик.

Ранее эксперты назвали способы грамотного ведения бюджета в условиях снижения курса рубля.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.