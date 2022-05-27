Глава Роспотребнадзора оценила риски завоза оспы обезьян в Россию

Риски завоза оспы обезьян в Россию оцениваются как небольшие. О потенциальной опасности рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Риски завоза есть, они невелики. Но главная задача наша сегодня — чтобы не было рисков распространения внутри страны», — сказала она.

Попова рекомендовала россиянам мыть руки и носить маску в общественных местах, особенно находясь в странах, где есть зарегистрированные случаи заражения.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что на данный момент россиянам не стоит бояться обезьяньей оспы. Он напомнил, что у россиян, привитых от обычной оспы в рамках программы массовой вакцинации в СССР, есть защита от экзотической болезни.