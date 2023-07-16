Нарколог назвал главные риски в весенне-летний период

О рисках алкогольной зависимости, которая может угрожать гражданам в весенне-летний сезон отпусков и праздников, предупредил в беседе с «Мослентой» главный врач Клиники доктора Исаева, врач-нарколог Даниил Петров.

«Майские праздники и летние выходные не обходятся у россиян без алкоголя. Зачастую именно это время становится одним из самых активных по количеству выпитого, что приводит к тяжелым запоям и госпитализации», — рассказал специалист.

Кроме того, на зависимости также стала влиять платежеспособность людей. Некоторые граждане не в состоянии оплатить достойный и активный отдых, сократилось количество доступных мест у моря в теплых странах и регионах. В связи с этим отпускники все чаще начало прибегать к алкоголю и наркотикам из-за скуки в свободное время, продолжил эксперт.

При этом больше всего такому соблазну поддаются подростки и молодые люди, отметил Петров.

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