Врач назвала риски злоупотребления сметаной

Риски злоупотребления сметаной для некоторых категорий граждан назвала на портале «Роскачество» врач-физиотерапевт, консультант по здоровому образу жизни, диетолог Татьяна Пономарева.

«При ожирении, инсулинорезистентности, заболеваниях желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, при обострении болезней желудка сметану можно есть умеренно, не каждый день, выбирать маложирный продукт», — объяснила она.

Врач уточила, что не рекомендуется употреблять сметану людям с непереносимостью молочных продуктов, с обострением заболеваний ЖКТ и имеющим аллергии на молоко и непереносимость лактозы. Не следует употреблять сметану и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также при атеросклерозе. Эксперт советует заменить ее нежирным йогуртом.

Здоровым людям рекомендуется употреблять 2–3 порции молочных продуктов в день. При том, что одна порция — это стакан молока или кефира, 50 граммов сыра, две столовые ложки сметаны или 175 грамм йогурта.

Ранее ускоряющие старение продукты назвала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. По ее словам, в первую очередь речь идет о сладком и углеводах.