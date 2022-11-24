Раскрыт ритуал ухода за кожей во время холодов и отопительного сезона

Ритуал ухода за кожей во время холодов и отопительного сезона раскрыла в личном Telegram-канале врач-невролог Татьяна Стецкая. Она отметила, что зимой кожа испытывает стресс, а проявляется это сухостью и изменением цвета эпидермиса.

«Важно добавить в рацион продукты, богатые Омега-3. Жирные сорта рыбы — скумбрию, сельдь и семгу — следует есть не реже двух раз в неделю. При этом не стоит забывать про обильный питьевой режим, а также поддержание влажности воздуха в помещении на уровне 40-60 процентов», — написала специалист.

В бьюти-уход Стецкая посоветовала включить термальную воду и увлажняющие средства, а от скрабов и агрессивных средств со спиртом в составе рекомендовала отказаться.

Ранее Семенович раскрыла ритуал по уходу за лицом. По ее словам, она любит в свободное время заниматься собой и получает от этого удовольствие.