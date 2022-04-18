Москвичи заподозрили роботов-курьеров в «отлынивании» от работы

Фотография робота-курьера, который стоит перед уличным музыкантом как бы «слушая» музыку, развеселила пользователей сети. Снимок опубликовали в группе «Интересная Москва» во «ВКонтакте».

Фото было сделала в Москве возле станции метро «Фрунзенская». На ней запечатлен мужчина, который играет на гитаре и поет в микрофон. Напротив него стоит робот-доставщик, повернутый к нему передней частью. Снимок умилил юзеров, одна одна из них заподозрила робота в «отлынивании» от работы.

«Они уже отлынивают от работы», «Почему пицца холодная? Потому что робот музыкой заслушался», «Думаю, робот просто не знает, что делать, — перед ним новое препятствие», — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее в Москве пенсионерка перевела через дорогу робота-доставщика и умилила сеть.