Родион Газманов рассказал об отношениях с отцом

Певец, музыкант, телеведущий Родион Газманов в беседе с «Мослентой» рассказал об отношениях со своим знаменитым отцом — певцом, композитором, народным артистом России Олегом Газмановым.

«То, что мой отец — популярный человек, изначально накладывало на меня определенную ответственность. Есть планка, которую нужно соблюдать и строго соответствовать ей», — поделился артист.

Газманов признался, что ему повезло, что перед ним всегда есть пример человека, на которого можно ориентироваться. «Есть человек, с котором можно посоветоваться по вопросам из моей сферы деятельности, который опытнее меня и дальновиднее. Это очевидный плюс», — рассказал артист в интервью.

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