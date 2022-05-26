Психолог рассказала о роли родителей жертвы в школьной травле

В школьной травле важную роль играет поведение родителей жертвы. Об этом «Мосленте» рассказала психолог Светлана Ладейщикова.

«Ребенок должен понимать, что именно произошло. И он должен знать, что родители на его стороне, они его поддерживают и готовы за него бороться», — рассказала Ладейщикова. Эксперт пояснила, что детям, как правило, не хватает ресурса, чтобы самостоятельно справиться с обидчиками. Поэтому в случае травли тревогу должны бить именно родители.

Психолог отметила, что школьник, выросший с неравнодушными взрослыми, в целом вряд ли станет жертвой буллинга. «Он будет совсем иначе себя вести и себя отстаивать», — сказала Ладейщикова.

Ранее учительница из Москвы со стажем более 40 лет поделилась методом борьбы с травлей.

box#3152978