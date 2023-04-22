Стилист Рогов назвал маст-хэв весеннего сезона-2023

Маст-хэв сезона-2023 назвал в личном Telegram-канале стилист Александр Рогов. К модным трендам весны он отнес белую рубашку.

По словам фешен-стилиста, самые смелые женщины могут носить длинную рубашку как платье или сочетать ее с очень короткими шортами. Для примера он опубликовал фотографии образа главной героини телесериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу, надевавшей мужскую белую рубашку с черным поясом и с туфлями на каблуке.

Ранее стилист Рогов назвал хит весенне-летнего сезона.