Стилист Рогов перечислил модные тренды весны-2023

Модные тренды весны-2023 перечислил в личном Telegram-канале стилист Александр Рогов.

Максимально актуальной в текущем сезоне, по словам фешен-эксперта, стала одежда «в горох». Также в тренде оказались эффектные аксессуары: большие банты и узкие галстуки.

Рогов составил подборку образов, представленных на одном из модных показов. С «гороховым» принтом манекенщицы носили платья и верхнюю одежду. Длинные и узкие галстуки дополняли образы с рубашками в комплекте с брюками и юбками, а массивные банты сочетались с платьями, кожаными куртками и объемными пиджаками.

Ранее стилист Рогов назвал «громкий тренд» сезона. Таковым оказалась одежда со змеиным принтом.