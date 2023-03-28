04:19, 28 марта 2023
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Стилист Рогов перечислил модные тренды весны-2023
Стилист Рогов назвал галстуки и одежду «в горох» модными трендами этой весны.
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
Модные тренды весны-2023 перечислил в личном Telegram-канале стилист Александр Рогов.
Максимально актуальной в текущем сезоне, по словам фешен-эксперта, стала одежда «в горох». Также в тренде оказались эффектные аксессуары: большие банты и узкие галстуки.
Рогов составил подборку образов, представленных на одном из модных показов. С «гороховым» принтом манекенщицы носили платья и верхнюю одежду. Длинные и узкие галстуки дополняли образы с рубашками в комплекте с брюками и юбками, а массивные банты сочетались с платьями, кожаными куртками и объемными пиджаками.
Ранее стилист Рогов назвал «громкий тренд» сезона. Таковым оказалась одежда со змеиным принтом.