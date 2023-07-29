Роман Костомаров рассказал о достижении новых высот в тренировках

Достижение новой высоты во время тренировки показал на опубликованном в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видео фигурист Роман Костомаров.

«Два месяца назад эта высота казалась невозможной… Но только казалась. Идем дальше!» — написал он под роликом, на котором в спортзале поднимается двумя ногами на высокую подставку.