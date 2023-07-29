17:56, 29 июля 2023
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Роман Костомаров рассказал о достижении новых высот в тренировках
Фигурист Костомаров показал на видео достижение новой высоты во время тренировки.
Кадр: @romankostomarovkrs
Достижение новой высоты во время тренировки показал на опубликованном в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видео фигурист Роман Костомаров.
«Два месяца назад эта высота казалась невозможной… Но только казалась. Идем дальше!» — написал он под роликом, на котором в спортзале поднимается двумя ногами на высокую подставку.