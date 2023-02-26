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12:46, 26 февраля 2023
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Известный хирург Леонид Рошаль попал в реанимацию в Москве

Известный хирург Леонид Рошаль попал в реанимацию в Москве
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Москве госпитализировали президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, известного хирурга Леонида Рошаля. По данным Telegram-канала Mash, он находится в реанимации.

Рошаль поступил в медучреждение шесть дней назад, отметил источник. Его прооперировали.

Известно, что у хирурга имеются кисты в головном мозге и болезнь Паркинсона. После дополнительных исследований у него диагностировали перелом шейки левого бедра.

Ранее в Подмосковье врачи спасли 33-летнего мужчину с крупной гематомой в мозге. В ходе экстренной операции мужчине успешно удалили образование объемом 39 миллилитров.

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