12:46, 26 февраля 2023
1 мин.
Известный хирург Леонид Рошаль попал в реанимацию в Москве
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
В Москве госпитализировали президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, известного хирурга Леонида Рошаля. По данным Telegram-канала Mash, он находится в реанимации.
Рошаль поступил в медучреждение шесть дней назад, отметил источник. Его прооперировали.
Известно, что у хирурга имеются кисты в головном мозге и болезнь Паркинсона. После дополнительных исследований у него диагностировали перелом шейки левого бедра.
Ранее в Подмосковье врачи спасли 33-летнего мужчину с крупной гематомой в мозге. В ходе экстренной операции мужчине успешно удалили образование объемом 39 миллилитров.