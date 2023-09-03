Роспотребнадзор предупредил об опасности зараженных орехов

Об опасности зараженных орехов предупредил Роспотребнадзор.

В ведомстве призвали россиян отказаться от покупки орехов у непроверенных продавцов: важно убедиться в наличии документов, подтверждающих качество продукции. Плоды должны проходить обязательную проверку во избежание заражения покупателей сальмонеллезом и бактериями группы кишечной палочки.

Кроме того, важно не злоупотреблять орехами, особенно людям с проблемами пищеварения и аллергикам. Они могут столкнуться с нарушениями в работе желудка и печени.

При выборе орехов следует внимательно осмотреть скорлупу. Она должна быть гладкой, сухой, без пятен, трещин, налета, дырочек, сколов и плесени. При покупке грецких орехов следует потрясти плод и послушать звук: если слышен стук, орех уже сухой и старый.

Ранее были названы полезные продукты для людей с заболеваниями сердца и сосудов.