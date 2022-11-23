Российская звезда Голливуда отказался пересматривать фильмы со своим участием

Российская звезда Голливуда Игорь Жижикин отказывается пересматривать фильмы со своим участием. Об этом он заявил в интервью «Мосленте».

«Что касается кинолент с моим участием, так их я под страхом смерти не буду смотреть никогда. Вы что! Я же мастер спорта по самобичеванию. Я посмотрю свой фильм, а потом буду думать каждый день о том, что можно было тут получше, там почище, здесь поуверенней», — объяснил Жижикин. Он отметил, что в целом старается не смотреть кино, чтобы случайно не перенять чужие актерские «фишки».

Жижикин известен отечественному зрителю по ролям в фильмах «Вий» и «Соловей-разбойник», а также по сериалу «Мажор». В Голливуде он работал с режиссерами Стивеном Спилбергом, Джорджем Лукасом, Клинтом Иствудом, Квентином Тарантино и другими звездами.

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