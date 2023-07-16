Актер из фильма о Джеймсе Бонде рассказал о работе с российскими звездами

Об отношении к российским звездам рассказал «Мосленте» актер Михаил Горевой, известный по роли русского ученого из фильма об «агенте 007» Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас». Он отметил, что работал со Львом Дуровым, Инной Чуриковой и Сергеем Шакуровым.

«Я с огромным наслаждением общаюсь со старшими. Впитываю их вибрации, стили, юморы, дыхания… Словами не объяснить», — поделился Горовой.

Горовой назвал Шакурова «очень мощным артистом». «От него "прет", как от батареи зимой. Он очень серьезно относится к своей профессии», — пояснил собеседник «Мосленты».

Ранее Горовой рассказал о своем любимом районе Москвы. По его словам, это Хамовники.