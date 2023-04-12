Раскрыт размер пенсий и зарплат российских космонавтов

Размер пенсии и зарплаты российских космонавтов раскрыл в интервью «Вечерней Москве» HR-специалист и карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

Он сообщил, что вышедшие на пенсию работники этой профессии могут получать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Из-за высоких рисков мужчины-космонавты выходят на пенсию спустя 10 лет после начала работы, а женщины — спустя 7,5 лет.

До выхода на пенсию официальный оклад космонавтов составляет около 100–150 тысяч рублей, а оплата за один полет — до двух миллионов рублей. Так, по словам эксперта, космонавт может заработать более 20 миллионов рублей в год официально.

Кроме того, многие космонавты подрабатывают написанием книг и ведением публичной деятельности, что приносит им дополнительный заработок как во время работы, так и после выхода на пенсию, рассказал Валинуров.

Ранее космонавты-испытатели во время трансляции с борта МКС рассказали россиянам о разных видах мошенничества и дали рекомендации о том, как уберечь себя и своих близких от обмана.