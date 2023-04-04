К борьбе с мошенниками в России привлекли космонавтов
Находящиеся на борту МКС космонавты предупредили россиян о мошенничестве.
К борьбе с мошенниками в России привлекли космонавтов, сообщает Telegram-канал подмосковной полиции. Совместно с находящимися на Международной космической станции (МКС) российскими космонавтами сотрудники МВД поселка Власиха провели информационную акцию «Осторожно — мошенники!».
Космонавты-испытатели Андрей Федяев, Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев во время трансляции с борта МКС рассказали россиянам о разных видах мошенничества и дали рекомендации о том, как уберечь себя и своих близких от обмана. Они посоветовали стараться не терять бдительность и в случае возникновения малейших сомнений незамедлительно обращаться в полицию.
Цель акции «Осторожно — мошенники!» — информирование граждан о фактах распространения мошенничества при помощи мобильных телефонов, отметили в МВД России.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с личным кабинетом онлайн-банка.