Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

О новой схеме мошенничества с обновлением действующих социальных карт предупредил россиян в разговоре с РБК начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.

По его словам, аферисты представляются сотрудниками органов социальной поддержки. Они просят назвать мобильный номер якобы для отправки СМС-кода о готовности социальной карты. Когда человек получает сообщение с кодом для восстановления доступа в личный кабинет банка и называет эти цифры, а также номер своей карты мошеннику, он сразу же переводит все средства клиента на другие счета.

Ревякин подчеркнул, что жертвами аферистов в этом случае чаще всего становятся люди старшего поколения. Он посоветовал внимательно читать текст входящих СМС. По его словам, если сообщение приходит от банка, то необходимо перезвонить в кредитную организацию и перепроверить эту информацию.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян с использованием собственных приложений.