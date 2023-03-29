Россиян пригласили на отдых в первый пятизвездочный SPA-курорт на Алтае

На отдых в открывшемся первом пятизвездочном SPA-курорте Grand Chalet Altay на Алтае россиян пригласили представители отеля. Уникальный туристический объект расположился на берегу главной водной артерии региона — реки Катунь, у самого подножия Тавдинских пещер. От аэропорта Горно-Алтайска до него можно добраться всего за полчаса.

Площадь курорта составляет 86 тысяч квадратных метров, большую ее часть занимают вековые сосны и прогулочные дорожки. Это идеальная отправная точка для путешествия по Алтаю в любом направлении. К примеру, до популярного горнолыжного курорта Манжерок можно добраться всего за 15 минут на авто.

Представители отеля Grand Chalet Altay гарантируют, что отдых на курорте будет максимально комфортным для тех, кто хочет провести время в кругу близких людей.

Архитекторам удалось очень удачно вписать курорт в ландшафт местности, подчеркнув при этом красоту окружающей природы. Сохранять особенный микроклимат места помогают расположенные вокруг него горы, а также интерьеры с преобладанием кедра и горной сосны.

«Натуральные материалы, высокие потолки и панорамные окна наполняют комнаты чистейшим воздухом Горного Алтая и ощущением умиротворения», — объяснили «Мосленте» в пресс-службе курорта Grand Chalet Altay.

На территории Chalet Altay расположен двухэтажный гостиничный комплекс с 55 номерами различных категорий, включая просторные люксы, а также 19 уютных шале площадью от 42 до 300 квадратных метров. В интерьерах всех номеров преобладают пастельные оттенки.