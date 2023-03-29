Россиян пригласили на отдых в первый пятизвездочный SPA-курорт на Алтае
Первый пятизвездочный семейный SPA-курорт Grand Chalet Altay открылся на Алтае.
На отдых в открывшемся первом пятизвездочном SPA-курорте Grand Chalet Altay на Алтае россиян пригласили представители отеля. Уникальный туристический объект расположился на берегу главной водной артерии региона — реки Катунь, у самого подножия Тавдинских пещер. От аэропорта Горно-Алтайска до него можно добраться всего за полчаса.
Площадь курорта составляет 86 тысяч квадратных метров, большую ее часть занимают вековые сосны и прогулочные дорожки. Это идеальная отправная точка для путешествия по Алтаю в любом направлении. К примеру, до популярного горнолыжного курорта Манжерок можно добраться всего за 15 минут на авто.
Представители отеля Grand Chalet Altay гарантируют, что отдых на курорте будет максимально комфортным для тех, кто хочет провести время в кругу близких людей.
Архитекторам удалось очень удачно вписать курорт в ландшафт местности, подчеркнув при этом красоту окружающей природы. Сохранять особенный микроклимат места помогают расположенные вокруг него горы, а также интерьеры с преобладанием кедра и горной сосны.
«Натуральные материалы, высокие потолки и панорамные окна наполняют комнаты чистейшим воздухом Горного Алтая и ощущением умиротворения», — объяснили «Мосленте» в пресс-службе курорта Grand Chalet Altay.
На территории Chalet Altay расположен двухэтажный гостиничный комплекс с 55 номерами различных категорий, включая просторные люксы, а также 19 уютных шале площадью от 42 до 300 квадратных метров. В интерьерах всех номеров преобладают пастельные оттенки.
Фото: Фото: предоставлено пресс-службой SEA Company
«Включенные в проживание всех категорий номеров завтраки удивят фирменной выпечкой, изобилием выбора рыбных блюд и сезонных фруктов, а также традиционными символами отдыха — ароматным кофе, свежевыжатыми соками и игристым вином», — отметили в Grand Chalet Altay.
К лету на территории SPA-курорта планируют открыть пивной ресторан и ресторан авторской кухни Сергея Тернова «Лес и река», который будет радовать гостей блюдами с акцентом на локальные и сезонные продукты.
Также в мае на территории Grand Chalet Altay начнет работу крупнейший SPA-комплекс Алтая: на площади в 2550 квадратных метров расположатся крытый двадцатиметровый бассейн, процедурные кабинеты, соляная комната, травяная парилка и пять парных, спроектированных с максимально бережным отношением к здоровью гостей — без клея, синтетических уплотнителей и токсичных красок. Из панорамного окна VIP-парной можно будет полюбоваться на ярко бирюзовую реку Катунь и горные вершины.
Главной особенностью курорта станет самый большой на Алтае — площадью 800 квадратных метров — открытый подогреваемый бассейн с каскадным водопадом и пневмогидромассажем, зоной принятия солнечных ванн и летним баром. Для детей рядом будет работать отдельный подогреваемый бассейн с аттракционами и горками, а также эко-площадка под открытым небом и специальное шале из натурального дерева, где юные гости курорта будут находиться под присмотром аниматоров.
Любители активного отдыха смогут позаниматься йогой, провести время на теннисном корте и даже арендовать велосипед.
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