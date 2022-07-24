Россиян призвали не стесняться потеть в жару

Не стесняться потеть в жару россиян призвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, лучше не «налегать» на дезодоранты, а чаще менять одежду.

«Есть люди, которые обмазываются антиперспирантами с ног до головы, максимально подавляя потоотделение. Это совсем ни к чему. Антиперспиранты используйте по чуть-чуть и чаще меняйте одежду», — порекомендовала Павлова.

У здорового человека, продолжила эндокринолог, в первые часы пот совершенно не пахнет, но пропотевшая футболка на второй день обязательно будет «слышна». «Поэтому не рискуйте, не носите одежду по два дня, чтобы ненароком не озонировать воздух», — заключила она.

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