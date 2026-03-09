Россиянам напомнили о длинных выходных в мае и июне

Во втором квартале 2026 года россиян ожидают три сокращенные рабочие недели. Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет ТАСС.

По ее словам, выходные дни выпадают на 1–3 мая, 9–11 мая, а также 12–14 июня. Рабочие дни, предшествующие праздникам, сократят ровно на час: 30 апреля, 8 мая и 11 июня. Бессараб уточнила, что это предусмотрено статьей 95 Трудового кодекса РФ.

Понедельник, 9 марта в России также будет нерабочим днем. Дело в том, что Международный женский день 8 марта в 2026 году выпал на воскресенье.

Ранее сообщалось, что работа в праздничные дни по случаю 8 Марта должна оплачиваться в двойном размере. Об этом напомнил юрист по трудовому праву Александр Кузнецов. По общему правилу работа в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере, указал он и уточнил, что по желанию сотрудника вместо двойной оплаты работа в праздничный день может быть оплачена в обычном, одинарном размере.