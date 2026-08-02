Россиянам назвали разрушающую мозг еду

Употребление фастфуда и алкогольных напитков наносит сильнейший удар по психике, заявила в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

«Когда клетки забиты токсинами, между ними ухудшается связь на уровне импульсов, и люди становятся вялыми и депрессивными. У людей, увлекающихся фастфудом, нередко бывают равнодушие и угасание эмоций», — объяснила она.

Не менее вреден для психики и алкоголь, отметила Абравитова. «Когда человек считает, что ему становится лучше, на самом деле идет гибель клеток головного мозга. А далее происходит что-то, похожее на ломку от токсинов. Параллельно с этим следуют тревога, тоска и депрессивное состояние», — добавила специалист.

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