Россиянам рассказали о компенсации за жару в офисе

Работодатель обязан создать безопасные условия труда или же выплатить компенсацию в размере не ниже двух третей тарифной ставки при жаре в офисе. Об этом заявил руководитель технической инспекции труда Московской федерации профсоюзов Анатолий Захаренков, сообщает агентство «Москва».

Как напомнил эксперт, главным документом, который определяет параметры микроклимата на работе, является СанПиН 1.2.3685-21.

«Если раньше при температуре плюс 28 градусов просто сокращали рабочие часы, то сейчас работодатель обязан создавать условия, отвечающие государственным нормативам, либо объявлять простой с выплатой работнику не ниже двух третей тарифной ставки», — рассказал Захаренков.

При незначительном превышении температуры нужно установить кондиционеры или вентиляторы, затемнить окна, каждые два часа проводить влажную уборку. Но если это не помогло, то, согласно российскому законодательству, нужно сместить начало смены на утро, увеличить перерыв или разделить рабочий день на части.

Если охладить помещение невозможно, то работнику должны оплатить простой. Кроме того, сотрудники имеют право на краткосрочный отпуск. Если работник чувствует, что его здоровью грозит опасность, он может отказаться от работы на основании ст. 216 Трудового кодекса, и наказать его работодатель не вправе. Более того, если безопасные условия труда нарушены, сотрудник может обратиться в профсоюз или в трудовую инспекцию.

«Профсоюзы не оставляют без реакции ни один сигнал: мы проводим проверки, направляем работодателям представления об устранении нарушений и добиваемся приведения условий труда в соответствие с нормами и требованиями Трудового кодекса», — заверил Захаренков.

За игнорирование температурного режима компаниям грозит административная ответственность, напомнили в федерации.

Ранее в столице на фоне жары усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.