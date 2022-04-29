Россияне перечислили преимущества советских сервантов

Россияне в группе «Эпоха СССР» социальной сети «ВКонтакте» вспомнили о советских сервантах и перечислили их преимущества.

Пользователи сети отметили высокое качество мебели той эпохи: полированная шкафы светлого или темного коричневого оттенка не отличались разнообразием дизайна, но служили в течение десятков лет. Обычно сервант состоял из нескольких секций: одна из них была со стеклянными дверцами, другая — с деревянными. В первом отсеке чаще всего хранили сервизы, хрусталь и сувениры.

Шкафы с витринами для хрусталя до сих пор сохранились у многих россиян, только сегодня они находятся в загородных домах. «Теперь такая мебель на дачах», «Хороший сервант. Качественная мебель. У кого-то есть на даче», «У меня на даче есть гардероб 1964 года производства, до сих пор в хорошем состоянии, и не собираюсь с ним расставаться — мебель делали на века», — написали юзеры в комментариях под фотографией.

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