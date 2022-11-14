Россиян предупредили о связи лишнего веса с одним из видов рака

О связи лишнего веса с одним из видов рака рассказал «Мосленте» врач-колопроктолог, заведующий отделением Боткинской больницы Департамента здравоохранения Москвы Вадим Кулушев. Он объяснил, что избыточная масса тела является риском развития онкологического заболевания толстой кишки.

«В среднем каждые два лишних килограмма на метр в квадрате увеличивают вероятность развития заболевания. На каждые лишние два сантиметра объема талии риск также увеличивается», — сообщил эксперт.

Если лишний вес пациента связан с эндокринологическими нарушениями или приемом лекарств и похудеть возможности нет, врач советует минимизировать остальные риски — есть больше фруктов и овощей, увеличить физическую активность, не курить и не злоупотреблять алкоголем.

«Никто не застрахован от развития колоректального рака, поэтому приоритетом нужно поставить прохождение вовремя обследований для его раннего выявления», — добавил доктор.

Ранее о влиянии табака и алкоголя на развитие онкологических заболеваний рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи городского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Игорь Лебедев. По словам специалиста, вредные привычки не основные причины рака толстой кишки, но могут стать факторами, ускоряющими процесс развития опухоли.