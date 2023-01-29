Россияне признались в оре на своих детей

Россияне признались в оре на детей: о том, что каждый третий родитель в нашей стране часто повышает голос на своего ребенка, стало известно благодаря опросу, проведенному образовательной компании MAXIMUM Education. Результаты исследования имеются в распоряжении «Мосленты».

Каждый второй родитель повышает голос на своего ребенка эпизодически и лишь восемь процентов опрошенных не кричат на детей никогда. При этом, отвечая на вопрос, «считаете ли вы себя хорошим родителем», 56 процентов опрошенных ответили утвердительно. Десять процентов сказали, что не считают, и 34 процента затруднились ответить.

Говоря о тактике воспитания, 47 процентов респондентов рассказали, что действуют по ситуации и наитию, каждый третий старается быть для ребенка другом, 11 процентов определяют свою позицию, как главенствующую, а шесть процентов стараются максимально избегать конфликтов.

68 процентов опрошенных относят себя к тревожным родителям. 88 процентов испытывают чувство тревоги и беспокойства из-за ребенка или детей постоянно, и лишь 12 процентов говорят, что беспокоятся редко, по какому-то определенному поводу.

Каждому второму респонденту не хватает времени, чтобы проводить его совместно с детьми. При этом большинство опрошенных — 69 процентов — отмечают, что сейчас их отношения с детьми ближе, чем были в детстве с собственными родителями. Каждый третий считает, что чувство близости примерно одинаковое.

66 процентов опрошенных считают, что характер и основные качества человека формирует семья. По мнению каждого пятого родителя, больше всего на это влияет общество и окружающая обстановка, в том числе школа. 15 процентов родителей придерживаются мнения, что характер — врожденная характеристика.

Ранее стало известно, что почти 90 процентов родителей остались недовольны качеством школьного образования.