Почти 90 процентов родителей остались недовольны качеством школьного образования в России, следует из опроса образовательной компании MAXIMUM Education. Его результаты есть в распоряжении «Мосленты».

«27 процентов родителей не устраивает то, что учеба в школе ориентирована на подготовку к стандартизированным экзаменам, что приводит к отсутствию способности нестандартно мыслить. 23 процента опрошенных считают, что в школах преподают по устаревшим методикам. 20 процентов недовольны учебными материалами и пособиями», — говорится в материалах исследования.

Еще 18 процентов родителей хотели бы, чтобы в школе была более дружелюбная атмосфера, в том числе между учителями и учениками. 12 процентов жалуются на недостаток инновационных методов обучения, в частности, автоматизированных и электронных ресурсов.

Лишь каждый десятый родитель считает, что за последние пять-десять лет система школьного образования изменилась к лучшему. 20 процентов полагают, что все осталось как прежде, 67 процентов опрошенных считают, что изменения произошли в худшую сторону.

Ранее сообщалось, что родителей выпускников 11-х классов московских школ пригласили написать пробный ЕГЭ в формате контрольной работы вместе с детьми.