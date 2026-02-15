Россияне составили топ начинок для блинов

В преддверии масленичной недели россияне высказались о любимых начинках для блинов. Результаты исследования Россельхозбанка, в котором приняли участие две тысячи человек, появились в распоряжении РИА Новости.

Самой любимой начинкой у россиян традиционно остается сметана — ее выбрал 31 процент респондентов. На втором месте по популярности расположилась сгущенка, которую выбирал каждый пятый участник опроса. В топ-5 вошли икра (13 процентов) и мясо (восемь процентов).

Кроме того, россияне голосовали за варенье и джемы (семь процентов), рыбу и отсутствие начинки (по шесть процентов). Наименее любимыми у них оказались творог (5 процентов) и мед (четыре процента).

Ранее врач-диетолог и эндокринолог Елизавета Золотова предупредила, что взрослым мужчинам без хронических заболеваний можно съедать не более четырех блинов в день, а женщинам — два-три. Чтобы снизить нагрузку на организм, она рекомендовала есть блины в первой половине дня, сочетать их с овощами и выбирать менее сладкие и жирные добавки.