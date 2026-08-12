Россиянкам раскрыли секрет красивой кожи без жирного блеска в жару
Врач-косметолог Зухра Балакеримова в беседе с «Мослентой» дала советы по уходу за кожей в жаркий сезон. Она подчеркнула, что агрессивное очищение в этом случае пересушивает кожу и провоцирует еще большую выработку сала.
Чтобы избавиться от блеска без матирующих салфеток, эксперт рекомендует использовать мягкие средства: заменить сильные гели на деликатные пенки для умывания (утром и вечером). Кроме того, следует использовать термальную воду: носить ее с собой как экспресс-средство для увлажнения и снижения активности сальных желез. После распыления воду нужно промокнуть сухой салфеткой через пару минут.
Также необходимо наносить крем-флюид. Выбирать следует легкие увлажняющие кремы с цинком или ниацинамидом. Для предотвращения стянутости их можно комбинировать с сыворотками, а сверху наносить SPF-защиту.
В заключение эксперт советует отказаться от плотных текстур.
Даже хорошие питательные средства в жару могут усиливать жирный блеск на лице и подчеркивать его во всей красе. Они не впитываются полностью и смешиваются с потом, что усугубляет проблему лоснящейся кожи. Такую косметику лучше оставить для более прохладных дней или отложить в сторону до осени. Привычная многоступенчатая система ухода не подходит под летний сезон. Очищение, увлажнение и SPF-средство — тот самый золотой минимум, которого стоит придерживаться.
Зухра Балакеримова
Балакеримова подчеркнула, что летом коже нужен минимальный уход — мягкое очищение, легкое увлажнение и защита от солнца без лишних слоев косметики.
Ранее россиян предупредили об ошибках при уходе за кожей в жару. Дерматолог рассказала, что жесткие мочалки и скрабы в жаркий сезон могут повлечь травмы кожи.