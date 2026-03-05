Россиянки определили лучшие подарки на 8 Марта

Лучшие подарки на 8 Марта определили россиянки в опросе агентства маркетинговых исследований ORO. Результаты появились в распоряжении РИА Новости.

Большинство женщин — 60 процентов — желают получить на женский праздник деньги. 57 процентам опрошенных важны цветы, а 51 проценту — косметика и парфюмерия.

При этом, по данным компания «Ашан», наименее популярными у россиянок оказались косметические средства, бытовая техника, товары для дома, сладости и продукты, а также аксессуары и предметы гардероба.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в Москве станет бесплатной 8 и 9 марта. Только парковки со шлагбаумом при этом будут работать в обычном режиме.