Россиянок предупредили о незаметной потере фертильности
Многие женщины уверены: если цикл остается регулярным, а самочувствие не вызывает вопросов, значит, с репродуктивным здоровьем все в порядке. Однако это распространенное заблуждение. Как рассказала «Мосленте» врач — акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Юлия Кирикова, один из самых важных показателей женской фертильности может снижаться практически незаметно.
Женщина может чувствовать себя абсолютно здоровой, не иметь никаких жалоб и даже не подозревать, что ее репродуктивные возможности уже начинают сокращаться
Юлия Кирикова
Речь идет об овариальном резерве, то есть запасе яйцеклеток, который формируется еще до рождения. На протяжении жизни он постепенно уменьшается, а после 35 лет этот процесс у большинства женщин становится значительно быстрее. При этом снижается не только количество яйцеклеток, но и их качество, что напрямую влияет на вероятность естественного зачатия.
По словам Кириковой, главная сложность заключается в том, что уменьшение овариального резерва редко сопровождается какими-либо симптомами. Менструации могут приходить вовремя, гормональный фон долгое время не вызывает подозрений, а женщина продолжает считать, что с репродуктивным здоровьем все в порядке. Нередко проблема становится очевидной лишь тогда, когда долгожданная беременность не наступает.
Возраст — самый известный фактор риска, но далеко не единственный. На скорость снижения овариального резерва могут повлиять операции на яичниках, эндометриоз, курение, наследственная предрасположенность к ранней менопаузе, некоторые аутоиммунные заболевания, а также перенесенная химио- или лучевая терапия
Юлия Кирикова
Современная медицина позволяет оценить репродуктивный потенциал заранее. Для этого врачи используют анализ на антимюллеров гормон (АМГ), ультразвуковую оценку количества антральных фолликулов и комплексный анализ репродуктивного здоровья пациентки. Эти исследования не могут назвать точную дату наступления беременности или менопаузы, однако помогают понять, насколько соответствует овариальный резерв возрасту женщины и нужно ли корректировать планы на материнство.
«Если женщина рассчитывает стать мамой через несколько лет, лучше узнать о состоянии овариального резерва заранее», — заключила эксперт.
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