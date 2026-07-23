Россиянок предупредили о незаметной потере фертильности

Речь идет об овариальном резерве, то есть запасе яйцеклеток, который формируется еще до рождения. На протяжении жизни он постепенно уменьшается, а после 35 лет этот процесс у большинства женщин становится значительно быстрее. При этом снижается не только количество яйцеклеток, но и их качество, что напрямую влияет на вероятность естественного зачатия.

По словам Кириковой, главная сложность заключается в том, что уменьшение овариального резерва редко сопровождается какими-либо симптомами. Менструации могут приходить вовремя, гормональный фон долгое время не вызывает подозрений, а женщина продолжает считать, что с репродуктивным здоровьем все в порядке. Нередко проблема становится очевидной лишь тогда, когда долгожданная беременность не наступает.