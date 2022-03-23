Росздравнадзор объяснил отсутствие некоторых лекарств в аптеках

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова в интервью ТАСС объяснила отсутствие некоторых лекарств в российских аптеках.

«Если в каких-то аптеках исчезают те или иные препараты, то это связано с возросшим неоправданным спросом со стороны населения и небольшими задержками из-за нарушений в логистической цепочке. Мы работаем с компаниями для поиска новых вариантов поставок лекарств», — заверила Самойлова в разговоре с журналистами.

Кроме того, по ее словам, ведомство постоянно мониторит наличие лекарств. Глава Росздравнадзора привела в пример левотироксин натрия (препарат для терапии болезней щитовидной железы), годовая потребность которого на данный момент присутствует на российском фармрынке.

Самойлова призвала россиян не создавать искусственный дефицит и не покупать лекарства в чрезмерных количествах. «Не забывайте, что фармпрепараты не вечны и имеют свой срок годности. Все вышесказанное относится в том числе и к лекарствам для лечения болезней щитовидной железы, и к детским жаропонижающим сиропам, более шести с половиной миллионов упаковок которых находится сегодня в обращении и у которых существует масса аналогов», — заключила собеседница.

Ранее россиянам рассказали о судьбе иностранных лекарств в аптеках.