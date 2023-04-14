Роза Сябитова сообщила о проблемах со здоровьем

О проблемах со здоровьем сообщила в своем Telegram-канале популярная телеведущая и сваха Роза Сябитова. Она рассказала об образовавшемся в ее ноге тромбе.

«Информация для женщин-автолюбителей. Вы знаете, что если вы едете на большое расстояние и держите ногу на педали газа постоянно, в течение, например, четырех часов, то ваши вены могут не выдержать, и начнет образовываться тромб?» — обратилась Сябитова к подписчицам.

Так телеведущая описала произошедшую с ней неприятность. Она вовремя заподозрила неладное и обратилась к флебологу. Врач помог знаменитой свахе поправить здоровье.

Сябитова призвала фолловеров регулярно проходить диспансеризацию, чтобы не допустить подобного.

Ранее на проблемы со здоровьем пожаловался сын певицы Валерии, предприниматель Арсений Шульгин. Он рассказал, что отравился морепродуктами в ресторане в центре Москвы.