Сын певицы Валерии пожаловался на проблемы со здоровьем

На проблемы со здоровьем пожаловался на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), сын певицы Валерии, предприниматель Арсений Шульгин. Он рассказал, что отравился морепродуктами в ресторане в центре Москвы.

«Гребешки и улитки на Патриках не всегда бывают свежими. Такая вот история», — прокомментировал видео Шульгин, в котором запечатлено, что он лежит на диване. В его руку вставлен катетер от капельницы.

Также сын Валерии поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему раскрывать подробности инцидента. По его словам, он не конфликтный и не скандальный человек.

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