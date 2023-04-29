Роза Сябитова пожаловалась на проблемы со слухом

На проблемы со слухом пожаловалась в личном Telegram-канале известная сваха и телеведущая Роза Сябитова. По ее мнению, слух мог ухудшиться из-за необходимости носить наушник на работе.

«Я просидела с наушником на "Давай поженимся" 14 лет, и поэтому, наверное, на одно ухо стала слышать хуже. Решила проверить слух. Врач направил на полное обследование», — рассказала 61-летняя Сябитова.

Сваха объяснила: наушник необходим ведущему, чтобы слушать подсказки от продюсеров и режиссера о героях и о том, в какую камеру смотреть.

Точная причина ухудшения слуха станет известна после диагностики, уточнила Сябитова.

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