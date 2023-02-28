Стало известно о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе

О состоянии госпитализированного журналиста Николая Сванидзе стало известно РИА Новости.

«Идет на поправку», — сообщила агентству член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева, сославшись на информацию от жены Сванидзе. Она добавила, что никаких деталей ей больше неизвестно.

О госпитализации Сванидзе стало известно в понедельник, 6 февраля. По данным СМИ, он попал в больницу с воспалением легких.

Позднее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что его коллега продолжил лечение в Израиле,