Люди
00:30, 09 января 2023
1 мин.

Потомки древнего московского рода рассказали о своих рождественских традициях

Потомки древнего московского рода рассказали о своих рождественских традициях
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Москвичи Алла и Евгений Лансере, потомки древнего московского рода, рассказали «Мосленте» о своих рождественских традициях.

«Большая часть наших рождественских традиций как раз шла мамы, от Якуниных. Мама вспоминала, что даже в начале 1930-х годов, когда она была маленькой девочкой, они жили на втором этаже и завешивали окна одеялами, чтобы не было видно с улицы, и именно на Рождество ставили елку, хотя тогда это не приветствовалось, даже запрещалось», — рассказал Евгений.

В их семье при этом елку украшают не пятиконечной советской звездой, а восьмиконечной вифлеемской. Вся семья, по перешедшим от Якуниных традициям, должна собираться возле праздничного дерева 6 января, и вместе готовить сочиво — пшеничные зерна с медом, орехами и маком.

Кроме того, на праздничном столе у Лансере должны присутствовать узвар и пироги с двенадцатью начинками, кроме мясных, так как в этот день еще идет пост.

Ранее главные рождественские традиции назвал блогер-священник Николай Бабкин. Основной из них он назвал пение колядок — народных песен, прославляющих рождение Христа.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.