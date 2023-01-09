Потомки древнего московского рода рассказали о своих рождественских традициях

Москвичи Алла и Евгений Лансере, потомки древнего московского рода, рассказали «Мосленте» о своих рождественских традициях.

«Большая часть наших рождественских традиций как раз шла мамы, от Якуниных. Мама вспоминала, что даже в начале 1930-х годов, когда она была маленькой девочкой, они жили на втором этаже и завешивали окна одеялами, чтобы не было видно с улицы, и именно на Рождество ставили елку, хотя тогда это не приветствовалось, даже запрещалось», — рассказал Евгений.

В их семье при этом елку украшают не пятиконечной советской звездой, а восьмиконечной вифлеемской. Вся семья, по перешедшим от Якуниных традициям, должна собираться возле праздничного дерева 6 января, и вместе готовить сочиво — пшеничные зерна с медом, орехами и маком.

Кроме того, на праздничном столе у Лансере должны присутствовать узвар и пироги с двенадцатью начинками, кроме мясных, так как в этот день еще идет пост.

Ранее главные рождественские традиции назвал блогер-священник Николай Бабкин. Основной из них он назвал пение колядок — народных песен, прославляющих рождение Христа.