Стилист Лисовец призвал надеть розовые очки

Об актуальности в новом сезоне имиджевых очков с цветными линзами заявил на своем сайте популярный стилист Владислав Лисовец. Он отметил, что у каждого цвета стекол есть свои особенности.

Так, для придания образу свежести Лисовец посоветовал носить очки с розовыми линзами: аксессуар выручит, к примеру, при необходимости выйти в свет после вечеринки накануне. Тем, кто хочет выглядеть более солидно, лучше выбрать очки с коричневыми или оранжевыми стеклами, а желающим снизить нагрузку на глаза — с зелеными. В создании летнего образа помогут очки с линзами голубого цвета.

Стилист подчеркнул, что для ношения очков с цветными стеклами не нужно ждать яркого солнца: они актуальны в любую погоду и в любое время суток.

Ранее Лисовец назвал говорящие об отсутствии вкуса вещи. Он призвал россиян отказаться от покупки подделок под люкс.