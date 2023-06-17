Доктор Павлова назвала один из признаков расстройства пищевого поведения

Один из признаков расстройства пищевого поведения назвала в своем Telegram-канале известная врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она посоветовала никогда не вознаграждать себя едой за какие-то действия и заслуги.

«Если вы уже относитесь к еде, как к главному (если не единственному) удовольствию в жизни, к сожалению, это говорит о расстройстве пищевого поведения», — объяснила она. Кроме того, такие вознаграждения могут свидетельствовать о депрессивном расстройстве.

И то, и другое, по ее словам, может привести к набору лишнего веса и к другим серьезным проблемам.

Ранее причины возникновения расстройств пищевого поведения (РПП) назвала врач-гастроэнтеролог, диетолог Александра Ноев.