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Названа вероятность отравления ртутью из-за разбитого градусника

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Названа вероятность отравления ртутью из-за разбитого градусника
Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Для того, чтобы отравиться ртутью, в квартире нужно разлить минимум до полукилограмма вещества. Об этом заявил врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением токсикологии Детской городской больницы им. Н.Ф. Филатова Дмитрий Долгинов в беседе с изданием URA.RU.

Долгинов объяснил, что отравиться ртутью можно при высокой концентрации ее паров. В таком случае у человека поражается нервная и сосудистая система, начинают кровоточить десны, возникает утомляемость и слабость. При этом врач подчеркнул, что в градуснике содержится небольшая концентрация вещества, поэтому он практически не токсичен. Однако если термометр разбился, следует вызвать специализированную службу, так как нежелательно иметь ртутный очаг в квартире.

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев назвал опасность отравления из-за разбитого градусника сильно преувеличенной. «Ртуть, безусловно, опасна, но при разбивании градусника все собирается довольно легко с современных полов, главное, чтобы вещество не лежало где-то долго. Нужно разлить море жидкого металла, чтобы он начал испаряться и отравлять», — отметил он, добавив, что по точности ртутные термометры до сих пор превосходят электронные.

Ранее стало известно, что россиян задумали лишить ртутных градусников. Об этом предупредили ряд аптечных сетей, дистрибьюторов и маркетплейсов.

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