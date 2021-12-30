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Россиян задумали лишить ртутных градусников

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Россиян задумали лишить ртутных градусников
Фото: Pixabay

Жителей России задумали лишить ртутных градусников, которые в скором времени могут исчезнуть с аптечных полок. Об этом предупреждает ряд аптечных сетей, дистрибьюторов и маркетплейсов, пишут «Ведомости».

По данным издания, это связано с подписанной в 2013-2014 годах 128 странами, в том числе Россией, Минаматской конвенцией, ограничивающей использование ртути в бытовых условиях. Данный документ предписывает с 2020 года сократить производство, экспорт и импорт некоторых видов продукции, содержащей ртуть. Аптечные сети начали жаловаться на нехватку ртутных термометров еще на фоне сбоя систематической поставки данных товаров из Китая с первого квартала 2021 года. Сейчас на полках встречаются лишь остатки старых партий этих градусников.

Ранее россиянка пожаловалась, что разбила ртутный градусник в квартире и получила советы от пользователей сети. В комментариях ей порекомендовали вызвать МЧС.

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