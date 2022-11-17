Яна Рудковская назвала преимущества жизни в Москве

Главные преимущества жизни в Москве назвала в интервью «Москвич Mag» российский музыкальный продюсер, телеведущая и предприниматель Яна Рудковская. По ее мнению, в таком крупном и современном городе его жители имеют феноменальные возможности.

«В этом городе можно оказаться в любое время в любом месте. Это может быть как модная тусовка или ресторан, так и музеи, и парки, и бутики. У Москвы есть своя, совершенно особая аура, свои памятники», — сказала она.

Рудковская рассказала, что особенно любит в столице памятник Петру I и Москву-реку. Она отметила, что так как Москва — это мегаполис, здесь можно постоянно открывать для себя что-то новое.

Ранее отличительное качество москвичей назвал музыкант Сергей Летов. По его словам, он застал времена, когда большинство жителей столицы отличала исключительная набожность.