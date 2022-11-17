Люди
13:26, 17 ноября 2022
1 мин.

Яна Рудковская назвала преимущества жизни в Москве

Яна Рудковская назвала преимущества жизни в Москве
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Главные преимущества жизни в Москве назвала в интервью «Москвич Mag» российский музыкальный продюсер, телеведущая и предприниматель Яна Рудковская. По ее мнению, в таком крупном и современном городе его жители имеют феноменальные возможности.

«В этом городе можно оказаться в любое время в любом месте. Это может быть как модная тусовка или ресторан, так и музеи, и парки, и бутики. У Москвы есть своя, совершенно особая аура, свои памятники», — сказала она.

Рудковская рассказала, что особенно любит в столице памятник Петру I и Москву-реку. Она отметила, что так как Москва — это мегаполис, здесь можно постоянно открывать для себя что-то новое.

Ранее отличительное качество москвичей назвал музыкант Сергей Летов. По его словам, он застал времена, когда большинство жителей столицы отличала исключительная набожность.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.