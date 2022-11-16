Известный музыкант назвал отличительное качество москвичей

Отличительное качество москвичей назвал в интервью «Москвич Mag» российский музыкант Сергей Летов. По его словам, он застал времена, когда большинство жителей столицы отличала исключительная набожность.

«Когда я приехал в Москву в 1974 году, то успел застать носителей московского диалекта — старушек, которые родились еще до революции и говорили «четверьг» или «дошдь». После Омска и Новосибирска для меня как для сибиряка резко отличало Москву то, что здесь абсолютно все знали, когда и какой христианский православный праздник, и все друг друга поздравляли», — с ностальгией вспоминает артист.

По словам Летова, в советское время в Москве устраивались концерты в Страстную субботу, чтобы отвлечь молодежь от крестного хода, настолько тут была сильная православная традиция.

Он также отметил, что не критикует москвичей за излишний вещизм, потому что это часть характера города. Если для ленинградцев это, скажем, больше одухотворенность, начитанность, вообще какое-то добродушие, желание помочь, «Москва ведь, как известно, слезам не верит», — заявил музыкант.

«Когда говорят, что москвичи не отвечают на вопросы, как куда-то пройти или проехать… Но вы ведь наверняка спрашиваете у немосквича. Наверняка тот, у кого вы спросили, может, приехал сюда месяц или год назад. Москвичи размываются все большим и большим количеством приезжих», — заключил он.

Ранее российский рок-музыкант Александр Маршал назвал отличительное качество москвичей.