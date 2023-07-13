Яна Рудковская отреагировала на признание МакSим в алкогольной зависимости

На признание певицы МакSим в алкогольной зависимости отреагировала в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская. Она решила поддержать артистку.

«Огромная поддержка и уважение! Это очень сильное решение по-настоящему сильной женщины», — написала Рудковская.

Продюсер подчеркнула, что МакSим не просто извинилась и раскрыла реальную причину нашумевшей отмены концерта, она предприняла конкретные действия для своего исцеления и честно рассказала, где сейчас находится.

«Не ради пиара, а ради себя. Очевидно, что видео записано не в первый день заселения, а спустя какое-то время», — прокомментировала Рудковская.

Продюсер верит, что МакSим сможет достичь поставленной цели, избавится от зависимости и вернется на сцену «не в качестве машины, а в качестве себя — талантливой артистки, которую все любят».

Ранее МакSим призналась в алкоголизме и заявила, что начала курс лечения.