Яна Рудковская отреагировала на признание МакSим в алкогольной зависимости
Продюсер Рудковская поддержала признавшуюся в алкогольной зависимости певицу МакSим.
На признание певицы МакSим в алкогольной зависимости отреагировала в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская. Она решила поддержать артистку.
«Огромная поддержка и уважение! Это очень сильное решение по-настоящему сильной женщины», — написала Рудковская.
Продюсер подчеркнула, что МакSим не просто извинилась и раскрыла реальную причину нашумевшей отмены концерта, она предприняла конкретные действия для своего исцеления и честно рассказала, где сейчас находится.
«Не ради пиара, а ради себя. Очевидно, что видео записано не в первый день заселения, а спустя какое-то время», — прокомментировала Рудковская.
Продюсер верит, что МакSим сможет достичь поставленной цели, избавится от зависимости и вернется на сцену «не в качестве машины, а в качестве себя — талантливой артистки, которую все любят».
Ранее МакSим призналась в алкоголизме и заявила, что начала курс лечения.