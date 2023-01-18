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17:44, 18 января 2023
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Яна Рудковская ответила на слухи о многочисленных пластических операциях

Яна Рудковская ответила на слухи о многочисленных пластических операциях
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На слухи о многочисленных пластических операциях ответила продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале. Она призналась, что никогда не прибегала к подобным процедурам для лица.

«Я не ставлю филеры, не колю ботокс, не делала никогда губы. Мне кажется, по моей мимике любой профессионал это определит. Не наращиваю сейчас ресницы, волосы и ногти. Я честно говорю, что я делала у хирурга: грудь (уменьшала) и коррекцию фигуры», — написала звезда.

Рудковская добавила, что принципиально не использует фильтры для видео в социальных сетях, но иногда фотошопит снимки. «Я обрабатываю какие-то снимки, чтобы улучшить статичную картинку, но в видео же нет никакой обработки, там честно показано все», — отметила она.

Ранее селфи без фильтров опубликовала 42-летняя певица и актриса Анна Семенович. Некоторые пользователи сети раскритиковали снимок.

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