Яна Рудковская ответила на слухи о многочисленных пластических операциях

На слухи о многочисленных пластических операциях ответила продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале. Она призналась, что никогда не прибегала к подобным процедурам для лица.

«Я не ставлю филеры, не колю ботокс, не делала никогда губы. Мне кажется, по моей мимике любой профессионал это определит. Не наращиваю сейчас ресницы, волосы и ногти. Я честно говорю, что я делала у хирурга: грудь (уменьшала) и коррекцию фигуры», — написала звезда.

Рудковская добавила, что принципиально не использует фильтры для видео в социальных сетях, но иногда фотошопит снимки. «Я обрабатываю какие-то снимки, чтобы улучшить статичную картинку, но в видео же нет никакой обработки, там честно показано все», — отметила она.

Ранее селфи без фильтров опубликовала 42-летняя певица и актриса Анна Семенович. Некоторые пользователи сети раскритиковали снимок.