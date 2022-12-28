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13:01, 28 декабря 2022
1 мин.

Рудковская показала украшенный к Новому году особняк

Рудковская показала украшенный к Новому году особняк
Кадр: @rudkovskayaofficial

Украшенный к Новому году семейный особняк показала жена фигуриста Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Звезда сообщила, что над подготовкой дома к празднику работали профессиональные декораторы.

На видео Рудковская продемонстрировала гостиную. В центре комнаты установлена высокая ель, декорированная гирляндами, искусственными сосульками и большими серебряными шарами. В кадр также попал праздничный стол, украшенный еловыми ветвями и высокими подсвечниками. Сама Рудковская снялась в ролике в блестящем платье с длинным шлейфом.

«Все красиво и со вкусом», «Сказочное место», «Волшебство», — восхитились коттеджем звездной четы пользователи сети. Некоторые фолловеры поинтересовались у Рудковской, комфортно ли ей ходить дома в вечернем наряде.

Ранее новогоднюю елку в своем новом доме показала телеведущая и блогер Ксения Собчак. Праздничное дерево звезда декорировала шишками и гирляндами.

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