Рудковская показала украшенный к Новому году особняк

На видео Рудковская продемонстрировала гостиную. В центре комнаты установлена высокая ель, декорированная гирляндами, искусственными сосульками и большими серебряными шарами. В кадр также попал праздничный стол, украшенный еловыми ветвями и высокими подсвечниками. Сама Рудковская снялась в ролике в блестящем платье с длинным шлейфом.

«Все красиво и со вкусом», «Сказочное место», «Волшебство», — восхитились коттеджем звездной четы пользователи сети. Некоторые фолловеры поинтересовались у Рудковской, комфортно ли ей ходить дома в вечернем наряде.

Ранее новогоднюю елку в своем новом доме показала телеведущая и блогер Ксения Собчак. Праздничное дерево звезда декорировала шишками и гирляндами.