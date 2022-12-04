47-летняя Яна Рудковская опубликовала фото в купальнике

Фото в купальнике опубликовала продюсер Яна Рудковская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Знаменитость находится в отпуске на Мальдивах.

На снимке Рудковская позирует в небольшой круглой лодке, стоящей посреди океана. На борту судна стоит импровизированный стол с тропическими фруктами. «Рубрика "мои завтраки" переносится на Мальдивы, где всегда он — самый экзотический! Как ни крути! Вы знаете, как я люблю Мальдивы и сколько раз я там была», — подписала публикацию продюсер.

Внешний вид 47-летней звезды оценили пользователи сети. «Красивая девушка в красивом месте», «Яна, шикарно выглядите», «Ваша фигура — произведение искусства», «Вы — королева Мальдив», — написали они в комментариях.

Ранее фото в купальнике с мальдивского пляжа опубликовала жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Опубликованный снимок восхитил подписчиков селебрити.