Жена Петросяна опубликовала фото в купальнике

Фотографию в купальнике опубликовала жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). На снимке супруга знаменитости позирует на мальдивском пляже.

Для отдыха у воды Брухунова выбрала закрытый купальный костюм зеленого цвета в синюю крапинку. Образ звезда дополнила темными солнцезащитными очками. «Я нашла идеальный купальник, в котором можно загореть равномерно, не боясь оставшихся на теле полос», — сообщила Брухунова подписчикам. В комментариях она пояснила, что плавательный костюм на фото пропускает ультрафиолет через ткань.

Опубликованный снимок восхитил подписчиков селебрити. «И купальник, и фигура супер», «Красотка», «Вы очень женственная! Статуэтка», — написали фолловеры. Кто-то сравнил Брухунову с Мэрилин Монро.

Ранее стало известно об отдыхе Петросяна с супругой на Мальдивах. «Только вырвавшись сюда, я почувствовала, как сильно устала», — призналась подписчикам Брухунова.