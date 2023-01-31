Люди
20:21, 31 января 2023
1 мин.

Рукопашный бой магазинного вора с двумя охранниками попал на видео

Рукопашный бой магазинного вора с двумя охранниками попал на видео
Кадр: Портал «МВД Медиа»

На видео попал рукопашный бой магазинного вора с двумя охранниками в Москве, ролик опубликовал портал «МВД Медиа». По данным полиции, на улице Новый Арбат произошел охранники парфюмерного магазина попытались остановить не оплатившего товар посетителя.

«Охранники заметили кражу и попытались остановить мужчину. Однако злоумышленник оказал активное сопротивление и нанес им несколько ударов руками, после чего скрылся в неизвестном направлении вместе с похищенным. Ущерб составил свыше 8 700 рублей», — говорится в пресс-релизе.

Добычей налетчиека стали несколько флаконов с туалетной водой и тушь для ресниц. По подозрению в совершении преступления задержан и арестован 22-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК России («Грабеж»).

Ранее на видео попало нападение неизвестного мужчины на чужого ребенка в подъезде многоэтажного дома в подмосковной Балашихе.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.