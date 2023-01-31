Рукопашный бой магазинного вора с двумя охранниками попал на видео

«Охранники заметили кражу и попытались остановить мужчину. Однако злоумышленник оказал активное сопротивление и нанес им несколько ударов руками, после чего скрылся в неизвестном направлении вместе с похищенным. Ущерб составил свыше 8 700 рублей», — говорится в пресс-релизе.

Добычей налетчиека стали несколько флаконов с туалетной водой и тушь для ресниц. По подозрению в совершении преступления задержан и арестован 22-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК России («Грабеж»).

Ранее на видео попало нападение неизвестного мужчины на чужого ребенка в подъезде многоэтажного дома в подмосковной Балашихе.